Amerika proteruje stražara zloglasnog logora u Bosni u kojem su mučeni i ubijani Srbi

Fotografija koju je objavila Američka služba za imigraciju i carine, a na kojoj se vidi Kemal Mrndžić (desno) 2. novembra 1992. godine

Ministarstvo pravde SAD pokrenulo je građansku parnicu protiv čoveka optuženog da je bosanski ratni zločinac kako bi mu se oduzelo državljanstvo.

Tokom procesa imigracije i prijavljivanja za vizu u SAD, Kemal Mrndžić nije otkrio da je bio čuvar u ozloglašenom bosanskom logoru Čelebići, gde su počinjeni zločini nad Srbima, saopštilo je Ministarstvo.

Tribunal UN za ratne zločine utvrdio je da su ljudi zatvoreni u logoru tokom rata ubijani u Bosni i Hercegovini (BiH), mučeni, seksualno zlostavljani, pretučeni i podvrgnuti okrutnom i nehumanom postupanju.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa ne dozvoljava ljudima koji „progone druge“ da „koriste blagodeti utočišta u SAD“, rekao je zvaničnik Ministarstva pravde Bret Šumate.

Pomoćnik državnog tužioca je dodao da je sudski slučaj pokazao vrednost koju američka vlada pridaje „integritetu procesa naturalizacije“.

U oktobru 2024. porota je proglasila Mrndžića je krivim po nekoliko tačaka optužnice za krivičnu prevaru i lažno predstavljanje u vezi sa njegovim zahtevom za američki pasoš i potvrdu o naturalizaciji.

Nije otkrio imigracionim vlastima prirodu i vreme njegove vojne službe, niti da je „progonio bosansko-srpske zatvorenike kao zatvorski čuvar“, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Mrndžić je u januaru 2025. godine osuđen na više od pet godina zatvora.

Kemal Mrndžić 'Kemo' stigao je u Ameriku kao izbeglica iz Bosne i Hercegovine.

Četvrt veka je živeo povučeno u predgrađu Bostona, sve dok 2023. nije uhapšen pod sumnjom da je tokom rata bio čuvar zloglasnog logora Čelebićima u kojem su mučeni zarobljeni Srbi.

Američki sud u Boston ga je potom proglasio krivim zbog 25-godišnjeg prikrivanja i davanja lažnog iskaza nadležnim organima kako bi dobio status izbeglice, a kasnije i državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

Logor Čelebići u blizini Konjica postojao je osam meseci 1992. godine, tokom kojih su snage bosanskih Hrvata i muslimana počinile najteže zločine nad srpskim zatočenicima, poput ubistava, mučenja i silovanja.

Međunarodni krivični sud u Hagu je 1998. osudio trojicu optuženih - dva muslimana i jednog Hrvata - na višegodišnje kazne zatvora zbog tih zločina.

Američki zvaničnici objavili su niz fotografija na kojima je Kemal Mrndžić kroz godine - od 1992. do 2019.

Krvati rat u bivšoj Jugoslaviji usledio je posle raspada zemlje početkom 1990-ih.

Logorom Čelebići su upravljale snage Armije BiH i Hrvata u Bosni, takođe odgovorne za široko rasprostranjena ubistva u područjima koja su kontrolisale.

Jedna od prvih optužnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i drugo po redu suđenje za zločine u bivoj Jugoslaviji bilo je upravo za stradanje srpskih žrtava.

Za zločine u logoru Čelebići u opštini Konjic u centralnoj Bosni odgovarali su komandant logora Zdravko Mucić, njegov zamenik i kasnije komandant logora Hazim Delić, čuvar Esad Landžo, i komandant bosanske vojske Zejnil Delalić koji je bio koordinator snaga bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata na području Konjica, piše na sajtu suda.

Sudije Međunarodnog suda su van svake sumnje da utvrdile da su u srpske žrtve prebijane, mučene, silovane i ubijane u logoru Čelebići.

Međunarodni Crveni krst registrovao je više od 400 ljudi koji su stradali u ovom logoru.

Rat u Bosni i Hercegovini prestao je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, postignutog uz posredovanje SAD, 14. decembra 1995. godine.

