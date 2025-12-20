Zima stiže: Spremite se za najkraći dan u godini i hladnije vreme

Zvanični početak zime očekuje se u nedelju, 21. decembra 2025. godine, tačno u 16 časova i 3 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Ovaj dan označava i početak leta na južnoj Zemljinoj polulopti, dok će kod nas zima trajati do 20. marta 2026. godine. Zima počinje najkraćim danom u godini, kada će noć biti najduža, a dan najkraći. Od ovog trenutka očekuju nas hladniji dani i sezona zime sa svim svojim karakteristikama.