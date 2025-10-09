„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

Danas pre 8 minuta  |  Beta
„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

Američke sankcije protiv srpske naftne kompanije NIS, koju više od 45 odsto kontroliše ruska grupa Gasprom, stupile su danas na snagu nakon devetomesečne suspenzije, saopštila je kompanija, tvrdeći da ima „dovoljne rezerve“, prenela je agencija Frans pres.

Kupovina na benzinskim pumpama će se nastaviti nacionalnom Dina karticom i gotovinom, ako strane Masterkard i Viza kartice više ne budu funkcionisale, saopštila je kompanija. NIS, koji snabdeva oko 80 odsto srpskog tržišta, meta je ovih američkih sankcija protiv ruskog energetskog sektora od januara, ali je od tada imao koristi od nekoliko uzastopnih odlaganja. Zaključno sa danas, kompanija „nije dobila produženje posebne licence od Ministarstva finansija SAD“
Ključne reči

MasterkardVisaDinaDina karticaGaspromAFP

