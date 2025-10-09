Šta Hamas kaže nakon sporazuma: „Ono što Izrael nije uspeo genocidom, nije uspeo postići ni u pregovorima“

Nakon što je postignut dogovor o miru u Gazi, oglasio se i Hamas koji je potvrdio postojanje sporazuma.

Grupa je navela da su ispunjeni njeni obavezni uslovi – potpuni prekid rata, povlačenje izraelskih okupacijskih snaga, dolazak humanitarne pomoći i razmena zarobljenika. Hamas je izrazio zahvalnost posrednicima, Egiptu, Kataru i Turskoj, za njihove napore i doprinose u postizanju sporazuma o prekidu vatre te je pozvao Sjedinjene Američke Države da prisile Izrael da ispuni svoje obaveze prema primirju, prenosi Klix. Hamasova izjava takođe je uputila pozdrav