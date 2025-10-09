Šta Hamas kaže nakon sporazuma: „Ono što Izrael nije uspeo genocidom, nije uspeo postići ni u pregovorima“

Danas pre 39 minuta  |  Jelena Diković
Šta Hamas kaže nakon sporazuma: „Ono što Izrael nije uspeo genocidom, nije uspeo postići ni u pregovorima“

Nakon što je postignut dogovor o miru u Gazi, oglasio se i Hamas koji je potvrdio postojanje sporazuma.

Grupa je navela da su ispunjeni njeni obavezni uslovi – potpuni prekid rata, povlačenje izraelskih okupacijskih snaga, dolazak humanitarne pomoći i razmena zarobljenika. Hamas je izrazio zahvalnost posrednicima, Egiptu, Kataru i Turskoj, za njihove napore i doprinose u postizanju sporazuma o prekidu vatre te je pozvao Sjedinjene Američke Države da prisile Izrael da ispuni svoje obaveze prema primirju, prenosi Klix. Hamasova izjava takođe je uputila pozdrav
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Taoci se vraćaju u ponedeljak: Tramp najavio početak razmene po sporazumu Izraela i Hamasa

Taoci se vraćaju u ponedeljak: Tramp najavio početak razmene po sporazumu Izraela i Hamasa

Nedeljnik pre 44 minuta
Prve reakcije nakon potpisa primirja: Netanjahu i Hamas o istorijskom sporazumu

Prve reakcije nakon potpisa primirja: Netanjahu i Hamas o istorijskom sporazumu

Nova pre 24 minuta
Za alona ohela je ovaj dan ključan! Detalji sporazuma Izraela i Hamasa: Trupe se povlače, onda kreće rok od 72 sata!

Za alona ohela je ovaj dan ključan! Detalji sporazuma Izraela i Hamasa: Trupe se povlače, onda kreće rok od 72 sata!

Blic pre 24 minuta
Kaja Kalas: Sporazum Izraela i Hamasa je veliki diplomatski proboj

Kaja Kalas: Sporazum Izraela i Hamasa je veliki diplomatski proboj

Serbian News Media pre 19 minuta
Potpisivanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi danas u 12 časova po lokalnom vremenu

Potpisivanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi danas u 12 časova po lokalnom vremenu

NIN pre 49 minuta
Kalas: EU će podržati implementaciju sporazuma Izraela i Hamasa

Kalas: EU će podržati implementaciju sporazuma Izraela i Hamasa

NIN pre 39 minuta
Oglasio se Tramp i poručio: Sada će sve biti drugačije

Oglasio se Tramp i poručio: Sada će sve biti drugačije

B92 pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasEgipatKatarTurskaGaza

Svet, najnovije vesti »

Politički sunovrat Makrona

Politički sunovrat Makrona

Vesti online pre 4 minuta
Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Vesti online pre 14 minuta
Nemačka uvodi strože uslove za dobijanje pasoša, pod lupom i stranci sa boravkom

Nemačka uvodi strože uslove za dobijanje pasoša, pod lupom i stranci sa boravkom

NIN pre 9 minuta
Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

NIN pre 14 minuta
Orban: Brisel se sprema da zataške greške Fon der Lajen

Orban: Brisel se sprema da zataške greške Fon der Lajen

Sputnik pre 14 minuta