Sutra moguće potpisivanje sporazuma između Izraela i Hamasa u Egiptu

Posrednici u pregovorima između Izraela i Hamasa trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum kojim će se odmah osloboditi preostali živi taoci, u zamenu za prekid vatre u Gazi, izjavili su za „Tajms of Izrael“ jedan arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa pregovorima u Egiptu.

Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca da bi kasnije bili vraćeni u Izrael, kažu izvori. Trenutno je u Gazi ostalo 48 izraelskih talaca, a veruje se da ih je 20 živo. Sporazum koji posrednici planiraju za četvrtak biće realizacija „prve faze“ plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, kažu izvori. Optimističke najave imalo je i više izvora televizije CNN, koji su rekli da bi sporazum o prekidu vatre