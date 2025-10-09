NIS objasnio kako će se plaćati gorivo u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica

Glas Zaječara pre 6 sati  |  Anđela Risantijević
NIS objasnio kako će se plaćati gorivo u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica

Sankcije koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) na snazi su od jutros od šest časova.

Kako je saopšteno iz NIS-a, u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“. „Korišćenje i plaćanje ‘Sa nama na putu’, Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Šta je sa: Avio-gorivom? "Blic Biznis" saznaje: Evo da li su sankcije poremetile letove na našem aerodromu

Šta je sa: Avio-gorivom? "Blic Biznis" saznaje: Evo da li su sankcije poremetile letove na našem aerodromu

Blic pre 49 minuta
NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

Novi magazin pre 5 sati
Uvedene sankcije NIS-u

Uvedene sankcije NIS-u

Stav.life pre 6 sati
"Preduzete sve mere za stabilno snabdevanje avio-gorivom": Er Srbija se oglasila zbog sankcija NIS-u

"Preduzete sve mere za stabilno snabdevanje avio-gorivom": Er Srbija se oglasila zbog sankcija NIS-u

Blic pre 5 sati
Evo kako će se plaćati gorivo u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica

Evo kako će se plaćati gorivo u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati
Janaf obustavlja poslovanje sa NIS-om

Janaf obustavlja poslovanje sa NIS-om

RTS pre 6 sati
Šta sad: SAD, i zvanično, uvele sankcije NIS-u

Šta sad: SAD, i zvanično, uvele sankcije NIS-u

Mašina pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVisaDinaDina karticagorivo

Ekonomija, najnovije vesti »

Sutra sastanak predstavnika Janafa i Naftne industrije Srbije (NIS)

Sutra sastanak predstavnika Janafa i Naftne industrije Srbije (NIS)

Danas pre 50 minuta
Sofronijević: Broj bespravno izgrađenih objekata u Srbiji znaće se nakon postupka evidentiranja

Sofronijević: Broj bespravno izgrađenih objekata u Srbiji znaće se nakon postupka evidentiranja

Danas pre 1 sat
Sutra sastanak Janafa i NIS

Sutra sastanak Janafa i NIS

Vesti online pre 19 minuta
Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama (video)

Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama (video)

Blic pre 24 minuta
Činjenice koje svaka žena treba da zna o raku dojke (a koje se retko pominju)

Činjenice koje svaka žena treba da zna o raku dojke (a koje se retko pominju)

Buro pre 24 minuta