NIS objasnio kako će se plaćati gorivo u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica

Sankcije koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) na snazi su od jutros od šest časova.

Kako je saopšteno iz NIS-a, u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“. „Korišćenje i plaćanje ‘Sa nama na putu’, Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve