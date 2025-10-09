Privremene izmene na linijama javnog prevoza zbog radova na Sušičkom mostu

Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obavestilo je građane da će zbog radova na rekonstrukciji Sušičkog mosta doći do privremenog izmeštanja pojedinih autobuskih stajališta u gradu.

U periodu od 9. oktobra 2025. do 31. marta 2026. godine, stajalište „Žitoprodukt“ biće premešteno u ulicu Potporučnika Govedarice, preko puta Studentskog doma. Istovremeno, stajalište „Sušica“ biće privremeno pomereno na početak Beogradske ulice. Iz JKP Šumadija apeluju na korisnike javnog prevoza da obrate pažnju na privremene izmene i prilagode svoje rute novom režimu, kako bi se izbegle gužve i kašnjenja. Radovi na Sušičkom mostu deo su šire rekonstrukcije putne