Privremene izmene na linijama javnog prevoza zbog radova na Sušičkom mostu

iKragujevac pre 1 sat
Privremene izmene na linijama javnog prevoza zbog radova na Sušičkom mostu

Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obavestilo je građane da će zbog radova na rekonstrukciji Sušičkog mosta doći do privremenog izmeštanja pojedinih autobuskih stajališta u gradu.

U periodu od 9. oktobra 2025. do 31. marta 2026. godine, stajalište „Žitoprodukt“ biće premešteno u ulicu Potporučnika Govedarice, preko puta Studentskog doma. Istovremeno, stajalište „Sušica“ biće privremeno pomereno na početak Beogradske ulice. Iz JKP Šumadija apeluju na korisnike javnog prevoza da obrate pažnju na privremene izmene i prilagode svoje rute novom režimu, kako bi se izbegle gužve i kašnjenja. Radovi na Sušičkom mostu deo su šire rekonstrukcije putne
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Dva autobuska stajališta u Kragujevcu privremeno izmeštena do proleća

Dva autobuska stajališta u Kragujevcu privremeno izmeštena do proleća

Serbian News Media pre 39 minuta
Radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici izmestili autobuska stajališta

Radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici izmestili autobuska stajališta

InfoKG pre 2 sata
Od danas se izmeštaju dva autobuska stajališta

Od danas se izmeštaju dva autobuska stajališta

Infozija pre 1 sat
Kragujevac: Izmeštaju se autobuska stajališta zbog radova na Sušičkom mostu

Kragujevac: Izmeštaju se autobuska stajališta zbog radova na Sušičkom mostu

Pressek pre 3 sata
Od danas se privremeno izmeštaju autobuska stajališta zbog izvođenja radova na Sušičkom mostu

Od danas se privremeno izmeštaju autobuska stajališta zbog izvođenja radova na Sušičkom mostu

Glas Šumadije pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

U Leskovcu za 24 sata rođeno šest beba

U Leskovcu za 24 sata rođeno šest beba

Jugmedia pre 9 minuta
ANEM: Najviše novca na konkursima za medijsko sufinasiranje dobila Radio televizija Novi Pazar

ANEM: Najviše novca na konkursima za medijsko sufinasiranje dobila Radio televizija Novi Pazar

Danas pre 5 minuta
Da li znate koliko Kragujevac ima gradova prijatelja i pobratima širom sveta? Neki će vas sigurno iznenaditi!

Da li znate koliko Kragujevac ima gradova prijatelja i pobratima širom sveta? Neki će vas sigurno iznenaditi!

InfoKG pre 14 minuta
“Sabornost” sa Lopardinčanima za bolji život

“Sabornost” sa Lopardinčanima za bolji život

Bujanovačke pre 14 minuta
Edukativni trening KSS za košarkašice sa juga

Edukativni trening KSS za košarkašice sa juga

Bujanovačke pre 14 minuta