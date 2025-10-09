Kragujevac: Izmeštaju se autobuska stajališta zbog radova na Sušičkom mostu

JKP Šumadija Kragujevac obaveštava korisnike gradskog prevoza u Kragujevcu da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Sušičkog mosta privremeno ibiti zmeštena autobuska stajališta „Žitoprodukt” i „Sušica”.

U periodu od 9. oktobra, pa sve do 31. marta sledeće godine stajalište „Žitoprodukt“ se izmešta u Ulicu Potporučnika Govedarice (preko puta Studentskog doma), dok se stajalište „Sušica“ izmešta na početak Beogradske ulice. Da podsetimo, kako je portal Pressek pisao, sanacija mosta preko Sušice, u Kragujevcu konačno je počela 29. septembra, izvodi je PZP Kragujevac, a radovi bi trebalo da traju 120 dana, ukoliko vremenski i drugi uslovi to dozvole. ( Vidi LINK) -