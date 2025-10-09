Oglasio se NIS o sankcijama SAD Pojasnili način plaćanja goriva u slučaju prestanka rada određenih platnih kartica!

Kurir pre 7 sati
Oglasio se NIS o sankcijama SAD Pojasnili način plaćanja goriva u slučaju prestanka rada određenih platnih kartica!
Kompanija NIS obavestila je javnost da kompaniji nije do sada produžena posebna licenca Ministarstva finansija SAD, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje. - Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sankcije NIS-u stupile na snagu! Kako ćemo od danas plaćati gorivo na pumpama u Srbiji?

Sankcije NIS-u stupile na snagu! Kako ćemo od danas plaćati gorivo na pumpama u Srbiji?

Blic pre 28 minuta
Oglasio se NIS: Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o…

Oglasio se NIS: Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o sankcijama?

Blic pre 1 sat
Šta posle uvođenja sankcija NIS-u: Imamo li goriva, kakva će biti šteta? Četiri velika problema koja čekaju Srbiju

Šta posle uvođenja sankcija NIS-u: Imamo li goriva, kakva će biti šteta? Četiri velika problema koja čekaju Srbiju

Blic pre 1 sat
Koliko sankcije SAD pogađaju NIS: Hoće li gorivo na pumpama poskupeti?

Koliko sankcije SAD pogađaju NIS: Hoće li gorivo na pumpama poskupeti?

B92 pre 2 sata
Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama (video)

Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama (video)

Blic pre 3 sata
Amerika uvela sankcije NIS-u - kako ćemo plaćati gorivo na pumpama

Amerika uvela sankcije NIS-u - kako ćemo plaćati gorivo na pumpama

Bloomberg Adria pre 6 sati
Kurir na pumpama NIS-a: Nema gužvi, platne kartice prolaze, ima svih vrsta goriva, sve radi besprekorno

Kurir na pumpama NIS-a: Nema gužvi, platne kartice prolaze, ima svih vrsta goriva, sve radi besprekorno

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nišsankcije nis-u

Ekonomija, najnovije vesti »

Opozicija zamera što se odgovornost za objekte prebacuje na građane, vlast navodi da je neophodno

Opozicija zamera što se odgovornost za objekte prebacuje na građane, vlast navodi da je neophodno

Danas pre 2 sata
Aleksić: Država da oduzete objekte plati po tržišnoj, a ne građevinskoj vrednosti

Aleksić: Država da oduzete objekte plati po tržišnoj, a ne građevinskoj vrednosti

Danas pre 2 sata
Sutra sastanak predstavnika Janafa i Naftne industrije Srbije (NIS)

Sutra sastanak predstavnika Janafa i Naftne industrije Srbije (NIS)

Danas pre 3 sata
Sofronijević: Broj bespravno izgrađenih objekata u Srbiji znaće se nakon postupka evidentiranja

Sofronijević: Broj bespravno izgrađenih objekata u Srbiji znaće se nakon postupka evidentiranja

Danas pre 4 sati
Stejt department prvi put ekskluzivno o sankcijama NIS-u: Srbija da preuzme kontrolu nad ključnim energetskim resursom

Stejt department prvi put ekskluzivno o sankcijama NIS-u: Srbija da preuzme kontrolu nad ključnim energetskim resursom

Nova pre 27 minuta