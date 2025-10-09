NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je danas da zadrži referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto, dok su kamatne stope na depozite i kreditne olakšice ostale na 4,5 odsto, odnosno 7,0 odsto, a ta odluka je doneta imajući u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju, kao i faktore domaćeg i međunarodnog okruženja, saopštila je NBS.

Prema podacima NBS, međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 4,7 odsto, dok je bazna inflacija smanjena na 4,5 odsto, uglavnom zbog usporavanja rasta cena usluga. Narodna banka očekuje da će inflacija u narednim mesecima ostati oko centralne vrednosti cilja (3±1,5odsto), zahvaljujući regulaciji marži u trgovini, dolasku nove poljoprivredne sezone i slabijim međunarodnim pritiscima. Izvršni odbor je ukazao na potrebu opreznosti zbog neizvesnosti u međunarodnom