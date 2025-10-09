NIS šalje SMS poruke potrošačima: „Kompanija trenutno posluje pod sankcijama, može se desiti da plaćanje karticama neće biti moguće na našim benzinskim stanicama“

Naftna industrija Srbije (NIS) počela je da šalje SMS poruke svojim potrošačima, kako bi ih obavestila da će možda doći do problema prilikom plaćanja goriva na pumpama, odnosno da neće biti moguće plaćanje pojedinim karticama, nakon što su sankcije stupile na snagu.

Trenutno, doduše, plaćanje može da se obavi svim karticama, ali je gotovo sigurno da će uskoro doći do prekida prometa sa inostranim kompanijama. Potrošači od jutros dobijaju SMS poruku od NIS-a. “Kompanija NIS trenutno posluje pod sankcijama. Zbog toga se može desiti da Mastercard, Visa i American Express platnim karticama neće biti moguće plaćanje na našim benzinskim stanicama”, navodi se u poruci. U poruci se navodi da se plaćanje može obaviti gotovinom, Dina