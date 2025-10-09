Sankcije NIS-u stupile na snagu

Nova ekonomija pre 11 minuta
Sankcije NIS-u stupile na snagu

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Naftnoj Industriji Srbije (NIS), saopšteno je iz kompanije. „Kompanija NIS obaveštava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje“, saopšteno je.

NIS je, kako se navodi, obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata. U slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“. Korišćenje i plaćanje „Sa nama na putu“, Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Sankcije protiv NIS-a stupile na snagu

Sankcije protiv NIS-a stupile na snagu

Nova pre 6 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Vreme pre 0 minuta
Oglasio se NIS: Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o…

Oglasio se NIS: Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o sankcijama?

Blic pre 11 minuta
Nestašice nema, kao ni ograničenja! Oglasio se NIS: Ako vam odbiju stranu karticu na pumpi, gorivo lako možete da platite na…

Nestašice nema, kao ni ograničenja! Oglasio se NIS: Ako vam odbiju stranu karticu na pumpi, gorivo lako možete da platite na ova 3 načina

Kurir pre 1 minut
Počele da važe sankcije koje su NIS-u uvele SAD: Oglasila se kompanija

Počele da važe sankcije koje su NIS-u uvele SAD: Oglasila se kompanija

Radio 021 pre 6 minuta
Sanlcije NIS-u stupile na snagu

Sanlcije NIS-u stupile na snagu

Bloomberg Adria pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VisaDinaDina karticanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Promene na beogradskom tržištu kvadrata: MK Grupa postala vlasnik zgrade BIGZ

Promene na beogradskom tržištu kvadrata: MK Grupa postala vlasnik zgrade BIGZ

Forbes pre 6 minuta
Pokušaj reorganizacije firme koja je radila projekte u Beogradu na vodi

Pokušaj reorganizacije firme koja je radila projekte u Beogradu na vodi

Forbes pre 6 minuta
Sankcije NIS-u stupile na snagu

Sankcije NIS-u stupile na snagu

Nova ekonomija pre 11 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Bloomberg Adria pre 1 minut