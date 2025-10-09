Sankcije NIS-u stupile na snagu

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Naftnoj Industriji Srbije (NIS), saopšteno je iz kompanije. „Kompanija NIS obaveštava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje“, saopšteno je.

NIS je, kako se navodi, obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata. U slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“. Korišćenje i plaćanje „Sa nama na putu“, Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče