Dejan Anđus suspendovan, Arena se izvinjava Partizanu i Milki Forcan

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Televizija Arena sport uputila je javno izvinjenje potpredsednici FK Partizan Milki Forcan, kao i upravi kluba i navijačima, zbog neprimerenog komentara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji.

FK Partizan je ranije saopštio da su na Arena sport emitovane mizogine uvrede na račun potpredsednice kluba Milke Forcan, zbog čega prekidaju svaku saradnju sa ovom televizijom. Iz TV Arena sport saopštavaju da je autorska emisija suspendovana u narednom periodu, a da će sporna emisija biti obrisana sa svih televizijskih i drugih kanala. "Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara",
