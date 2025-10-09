Predsednik KK Crvena zvezda Drčelić: Odgovoran sam za tešku odluku o otkazu Sferopulosu

Sferopulos od srede nije trener Zvezde, posle tri uzastopna poraza na početku sezone, dva u Evroligi i jednim u ABA ligi. “Posle više održanih sastanaka na nivou kluba i poštovanja svih statutarnih protokola, doneli smo odluku.

Ipak, kao prvi čovek kluba želim da istaknem da je kompletna odgovornost povodom ove odluke isključivo na meni, ne samo kao predsednika Crvene zvezde, već i kao čoveka. Nemam pravo, niti želim, niti ću se ikada, dok sam na mestu predsednika kluba, kriti iza trenera i igrača”, rekao je Drčelić, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu. Sferopulos je postavljen za trenera Zvezde 21. oktobra 2023. godine i osvojio je ABA ligu, prvenstvo Srbije i dva trofeja Kupa