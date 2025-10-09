Janaf obustavlja poslovanje sa NIS-om

Jadranski naftovod Janaf saopštio je da obustavlja poslovanje sa Naftnom industrijom Srbije pošto, kako navodi, srpska kompanija nije dobila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. oktobra prestaje mogućnost dalje realizacije ugovorenih aktivnosti.

Predsednik Uprave Jadranskog naftovoda Janaf Stjepan Adanić, posle informacije da je Vašington uveo sankcije NIS-u, rekao je kako se radi o situaciji za koju se kompanija pripremala. "Janaf je dobio informaciju od NIS-a da im nije produžena licenca, sankcije stupaju na snagu i to je jedna nova situacija. Mi smo to očekivali i za to smo se pripremali. Znamo da to nije dobro ni za njih, ni za nas, ali moramo funkcionicati. Mi ćemo sankcije apsolutno poštovati,