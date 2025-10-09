Treći dan sednice – poslanici raspravljali o predloženim zakonima, oštra polemika i o KiM, NIS-u, protestima

RTS pre 25 minuta
Treći dan sednice – poslanici raspravljali o predloženim zakonima, oštra polemika i o KiM, NIS-u, protestima

Poslanici su nastavili prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja u Domu Narodne skupštine. Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja, prešlo se na raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka. Usledilo je razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Nastavak zasedanja u utorak.

Poslanici završila rad za danas, nastavak u utorak Skupština Srbije završila je današnji rad, a prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja biće nastavljena u utorak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zaključujući večeras rad rekla je da je to u skladu sa dogovorom na Kolegijumu koji je održan u ponedeljak i da će rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda biti nastavljena u utorak u 10 časova. Poslanici su ranije danas završili načelni pretres
