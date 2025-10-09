Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak sednice u utorak

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je današnji rad, a prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja biće nastavljena u utorak. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zaključujući večeras rad rekla je da je to u skladu sa dogovorom na Kolegijumu koji je održan u ponedeljak i da će rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda biti nastavljena u utorak u 10 časova.

Poslanici su vodili objedinjenu raspravu o osam predloga zakona koje je podnela Vlada - Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Raspravljalo se i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o