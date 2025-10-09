Žestoka rasprava na današnjoj sednici Skupštine: Đilas optužio Atlagića za prikrivanje hrvatskog državljanstva

U burnoj raspravi na današnjoj sednici Narodne skupštine, predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, oštro je odgovorio poslaniku Srpske napredne stranke Marku Atlagiću, optuživši ga za licemerje i prikrivanje hrvatskog državljanstva, dok je istovremeno prozivao druge zbog istog.

Đilas je u svom izlaganju prozvao Atlagića i zbog, kako je naveo, „ratnih priča“ i saradnje sa hrvatskim političarima, poručivši mu da prestane da izmišlja i manipuliše činjenicama. “Vi ste čovek koji proziva ljude što imaju hrvatsko državljanstvo, mnogi su ga uzeli, a ne kažete da ste Vi uzeli hrvatsko državljanstvo i cela Vaša porodica. Pa da kažete – Ko Vas finansira, gospodine Atlagiću, a ne da napadate nas, koji imamo svoje stavove i od njih ne odstupamo”,