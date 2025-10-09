Vučić za Džeruzalem post: Odahnuli smo kada smo čuli da bi Alon Ohel mogao biti oslobođen

RTS pre 11 minuta
Srbija je od samog početka, sa najvećom zabrinutošću, pratila situaciju sa Alonom Ohelom, i tiho, diplomatskim kanalima podržavala napore koji vode njegovom bezbednom povratku, rekao je predsednik Aleksandar Vučić za Džeruzalem post.

Srbija je pozdravila vest o dogovoru o prekidu vatre između Izreela i Hamasa, koji uključuje i povratak svih talaca, posebno državljanina Izraela i Srbije Alona Ohela, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić za Džeruzalem post. "Duboko smo odahnuli kada smo čuli da bi naš državljanin, Alon Ohel, mogao biti među onima koji će biti oslobođeni u prvoj fazi ovog aranžmana. Srbija je, od samog početka, sa najvećom zabrinutošću pratila njegovu situaciju i tiho,
