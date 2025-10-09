Zaharova: Isporuka "tomahavka" Kijevu bi narušila odnose Rusije i SAD; Babiš: Nećemo dati Ukrajini novac za oružje

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini traje 1.324. dan. Ruski zvaničnici upozoravaju da bi isporuka krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini ozbiljno narušila odnose Moskve i Vašingtona. Istovremeno, lider češkog pokreta ANO, Andrej Babiš, izjavio je da ukoliko njihova stranka uđe u vladu, neće odobravati sredstva iz državnog budžeta za nabavku oružja Ukrajini

Ruske snage izvele su napade na vojne i industrijske objekte u Ukrajini. Mete su bile ukrajinski pogon za proizvodnju dronova u blizini Hersona, energetski objekat u Nižinskom okrugu Černigovske oblasti, kao i postrojenje za preradu uglja u Donjeckoj oblasti. Istovremeno, ukrajinske snage izvode kontranapade i na teritoriji Rusije. U Belgorodskoj oblasti prijavljena su tri poginula i jedna ranjena osoba, saopštio je gubernator Vjačeslav Glatkov. Predsednica
RTV pre 46 minuta
Babiš: Ukrajini nećemo dati ni paru iz državnog budžeta za oružje

Telegraf pre 5 sati
Svetski lideri slave i hvale mirovni sporazum u Gazi

RTV pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Izrael i Hamas se složili oko prve faze mirovnog plana za Gazu

RTV pre 6 minuta
Tramp: Izrael i Hamas se složili oko prve faze mirovnog plana za Gazu

Euronews pre 1 minut
Senat SAD ponovo nije usvojio zakon o finansiranju: Nastavlja se kriza

Radio 021 pre 6 minuta
Nikad bliži kraj rata Izraela i Hamasa: Postignut dogovor o prvoj fazi plana

Radio 021 pre 6 minuta