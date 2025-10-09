Zaharova: Isporuka "tomahavka" Kijevu bi narušila odnose Rusije i SAD; Babiš: Nećemo dati Ukrajini novac za oružje

Rat u Ukrajini traje 1.324. dan. Ruski zvaničnici upozoravaju da bi isporuka krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini ozbiljno narušila odnose Moskve i Vašingtona. Istovremeno, lider češkog pokreta ANO, Andrej Babiš, izjavio je da ukoliko njihova stranka uđe u vladu, neće odobravati sredstva iz državnog budžeta za nabavku oružja Ukrajini

Ruske snage izvele su napade na vojne i industrijske objekte u Ukrajini. Mete su bile ukrajinski pogon za proizvodnju dronova u blizini Hersona, energetski objekat u Nižinskom okrugu Černigovske oblasti, kao i postrojenje za preradu uglja u Donjeckoj oblasti. Istovremeno, ukrajinske snage izvode kontranapade i na teritoriji Rusije. U Belgorodskoj oblasti prijavljena su tri poginula i jedna ranjena osoba, saopštio je gubernator Vjačeslav Glatkov. Predsednica