Postignut dogovor o prvoj fazi mirovnog plana za Gazu

Trump je naveo da će svi taoci u Gazi uskoro biti pušteni i da će Izrael povući trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka “jakom, trajnom i vječnom miru”. “Veoma sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana.

To znači da će svi taoci biti uskoro pušteni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve strane će biti tretirane pravedno! Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve okolne nacije i Sjedinjene Američke Države, i zahvaljujemo se posrednicima iz Katara, Egipta i Turske, koji su radili s nama kako bismo ostvarili ovaj historijski i neviđeni događaj”, napisao je Trump na svom profilu