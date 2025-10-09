BLISKOISTOČNI SUKOB - Potpisivanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi danas u 12 časova po lokalnom vremenu

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
TEL AVIV, VAŠINGTON - Potpisivanje prve faze plana predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Gazu zakazano je za danas u 12 časova po lokalnom vremenu, izjavio je izvor upoznat sa detaljima sporazuma.

Izvor je za Rojters dodao da će prekid vatre stupiti na snagu odmah nakon potpisivanja. Izrael i Hamas su ranije saopštili da su se dogovorili o sporazumu o prekidu vatre i razmeni talaca, koji predstavlja prvi korak Trampovog plana za okončanje sukoba u Gazi, gde je poginulo više od 67.000 ljudi. Tramp je, takođe, saopštio da su se Izrael i Hamas složili oko "prve faze" njegovog mirovnog plana za obustavu borbi u Gazi i oslobađanje talaca i zatvorenika. "To znači
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasVašingtonRojtersTel AvivDonald TrampGaza

