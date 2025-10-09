Skupština Srbije nastavila prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja - nakon završene načelne rasprave, usledilo razmatranje amandmana

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Skupština Srbije nastavila prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja - nakon završene načelne rasprave, usledilo razmatranje…

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su i danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja u Domu Narodne skupštine. Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja, prešlo se na raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka. Usledilo je razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Sednica je nastavljena postavljanjem poslaničkih pitanja, a šef poslaničke grupe PUPS-a Stefan Krkobabić predložio je formiranje mobilnih palijativnih timova kao mere zdravstvene zaštite za građane Srbije. Krkobabić je rekao da bi svaki veći dom zdravlja u Srbiji trebalo da ima bar jedan takav tim sačinjen od lekara opšte prakse, interniste, fizioterapeuta i psihologa i pitao ministra Lončara o mogućnostima da se to realizuje. Poslanik Srpske napredne stranke
(BLOG) Burna rasprava u Skupštini: Đilas predložio SNS-u da donesu zakon koji im zabranjuje rad, Bakarec ga optužio da je "šef mafije lično"

UŽIVO Skupština: Đilas i Aleksić izazvali buru kod naprednjaka, poslanici i o Borisu Bratini kao Vulverinu, Velji Nevolji… (VIDEO)

Treći dan sednice: Poslanici postavljaju pitanja ministrima

"Nas žele da zabrane, a studente blokadere pohapse": Burno u Skupštini Srbije, Brnabić i Đilas u klinču: "Vas bi pobedio i Šećerovski da vaskrsne" (video)

Treći dan sednice Skupštine – nakon završene načelne rasprave, usledilo razmatranje amandmana

Brnabić optužila Đilasa: Želi da zabrani SNS, a studente blokadere “pošalje u aps”

Rasprava u Skupštini Srbije: Poslanici vlasti podržavaju predložene zakone, opozicija kritikuje predloge

(BLOG) Burna rasprava u Skupštini: Đilas predložio SNS-u da donesu zakon koji im zabranjuje rad, Bakarec ga optužio da je "šef mafije lično"

NIS šalje SMS poruke potrošačima: „Kompanija trenutno posluje pod sankcijama, može se desiti da plaćanje karticama neće biti moguće na našim benzinskim stanicama“

Na NIS-ovim pumpama više nije moguće plaćanje Viza karticama

"Dolivanje ulja na vatru": Đurić reagovao na tursku isporuku dronova Prištini: Odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove

Plenković odgovorio na ponudu mađarskog MOL-a: JANAF nije na prodaju

