Skupština Srbije nastavila prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja - nakon završene načelne rasprave, usledilo razmatranje amandmana

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su i danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja u Domu Narodne skupštine. Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja, prešlo se na raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka. Usledilo je razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Sednica je nastavljena postavljanjem poslaničkih pitanja, a šef poslaničke grupe PUPS-a Stefan Krkobabić predložio je formiranje mobilnih palijativnih timova kao mere zdravstvene zaštite za građane Srbije. Krkobabić je rekao da bi svaki veći dom zdravlja u Srbiji trebalo da ima bar jedan takav tim sačinjen od lekara opšte prakse, interniste, fizioterapeuta i psihologa i pitao ministra Lončara o mogućnostima da se to realizuje. Poslanik Srpske napredne stranke