Skupština Srbije nastavila prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja; Sofronijevićeva o regionalnim centrima za upis nepokretnosti

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja. Sednici prisustvuje 130 poslanika. Predsednica Skupštine Ana Brnabić odredila je jednosatnu pauzu.

Sednica je nastavljena postavljanjem poslaničkih pitanja, a šef poslaničke grupe PUPS-a Stefan Krkobabić predložio je formiranje mobilnih palijativnih timova kao mere zdravstvene zaštite za građane Srbije. Krkobabić je rekao da bi svaki veći dom zdravlja u Srbiji trebalo da ima bar jedan takav tim sačinjen od lekara opšte prakse, interniste, fizioterapeuta i psihologa i pitao ministra Lončara o mogućnostima da se to realizuje. Poslanik Srpske napredne stranke