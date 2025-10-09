KK Partizan stao u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji!

Sportske.net pre 48 minuta  |  Sportske.net
KK Partizan stao u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji!

Posle Fudbalskog kluba Partizan koji je oštro reagovao na uvrede izrečene u TV programu ''Arene sport'' na račun potpredsednice crno-belih Milke Forcan, kao i javnog izvinjenja koje je zatim usledilo od strane pomenute TV kuće, svoj stav je izneo i Košarkaški klub Partizan.

Nekoliko sati pre početka večerašnje evroligaške utakmice između Partizana i Efesa u ''Beogradskoj areni'', crno-beli su se na pomenutu temu oglasili zvaničnim saopštenjem koje u nastavku prenosimo. ''KK Partizan najoštrije osuđuje sramno ponašanje novinara Dejana Anđusa koji je u svojoj autorskoj emisiji na TV Arena Sport nekoliko puta ponovio mizogini komentar na račun potpredsednice FK Partizan, Milke Forcan. Na ovaj način, Anđus nije uvredio samo gospođu
