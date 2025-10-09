Đoković: Ovo je fizički i zdravstveno jedan od najtežih turnira u mom životu

“Bilo je problema, ali idemo dalje”

Ovo je fizički i zdravstveno jedan od najtežih turnira u mom životu, izjavio je danas srpski teniser Novak Đoković posle plasmana u polufinale mastersa u Šangaju. Đoković je danas u četvrtfinalu savladao Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 7:5. - Bergs je izuzetan momak. Bilo je problema u ovom meču, trebalo je da završim ovaj meč na 5:4, ali sam bio previše pasivan. Zaista su zahtevni uslovi ovih dana u Šangaju, pokušaću to da prebrodim - rekao je Đoković po završetku