Kremlj: Napore u cilju prekida vatre u Gazi možemo samo da pozdravimo

Sputnik pre 16 minuta
Kremlj: Napore u cilju prekida vatre u Gazi možemo samo da pozdravimo

Kremlj podržava to što su se Izrael i HAMAS usaglasili o realizaciji prve faze mirovnog plana za Gazu, rekao je portparol Dmitrij Peskov.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su se Izrael i Hamas složili oko prve faze njegovog mirovnog plana za obustavu borbi u Gazi i oslobađanje talaca i zatvorenika. Tramp je rekao za da očekuje da će taoci koje Hamas drži biti oslobođeni u ponedeljak. „To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake ka snažnom, trajnom i večnom miru“, napisao je Tramp na društvenim mrežama.
