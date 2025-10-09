Trampov sporazum za Gazu stupio na snagu, Izrael planira oslobađanje talaca

Sputnik pre 12 minuta
Trampov sporazum za Gazu stupio na snagu, Izrael planira oslobađanje talaca

Sporazum o prvoj fazi plana predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za okončanje sukoba između Izraela i Hamasa u Gazi stupio je na snagu danas u podne po lokalnom vremenu, javila je egipatska državna televizija Al-Kahera.

Izraelski kabinet će se sastati danas u 18 časova kako bi razgovarao o planovima za oslobađanje svih talaca koji se drže u Gazi, navedeno je u saopštenju vlade, preneo je Tajms of Izrael. Sastanak kabineta za bezbednost, na kojem će se detaljno razmatrati sporazum, zakazan je sat vremena ranije. Iako vremenski okvir za oslobađanje talaca još nije zvanično potvrđen, izraelski izvori za Rojters navode da bi 20 živih talaca moglo da bude oslobođeno u nedelju ili
AFP: Izrael i Hamas postigli sporazum o prvoj fazi Trampovog plana - šta sve podrazumeva

N1 Info pre 12 minuta
"Dogovor o gazi blizu": Oglasio se Tramp: Možda posetim Bliski Istok tokom vikenda!

Blic pre 12 minuta
Uživo Počeo prekid vatre; "Ofanzivne akcije vojske su zaustavljene"; Hitno stiže Tramp? FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta
Tramp pokušava da reši nekoliko problema sporazumom o Bliskom istoku

Pravda pre 1 sat
"Svi taoci se vraćaju kući u ponedeljak" Tramp razgovarao s porodicama otetih Izraelaca! Ispraćen aplauzom i ovacijama!

Kurir pre 1 sat
Šta AFP piše o sporazumu Izraela i Hamasa

Danas pre 1 sat
Azijska tržišta: Indeksi rastu, a cijene nafte padaju nakon dogovora Izraela i Hamasa

SEEbiz pre 1 sat
Gaza: Postignut dogovor o prvoj fazi mirovnog sporazuma

Dojče vele pre 26 minuta
Svetski lideri slave i hvale mirovni sporazum u Gazi

RTV pre 47 minuta
EU planira da obezbedi više od 400 milijardi evra za "Global Gateway" do 2027. godine

RTV pre 32 minuta
Peskov: U dijalogu Rusije i SAD o Ukrajini došlo je do ozbiljne pauze

RTV pre 22 minuta
Mirovni plan za Gazu: Dogovorena prva faza, otvoren put ka prekidu vatre

BBC News pre 7 minuta