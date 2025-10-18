Hamas najavio predaju tela jednog taoca: Preuzeće ga Crveni krst

Blic pre 1 sat
Hamas najavio predaju tela jednog taoca: Preuzeće ga Crveni krst

Militantna grupa Hamas saopštila je danas da će večeras u 22 sata po srednjeevropskom vremenu, odnosno 23 po lokalnom, predati telo jednog od taoca, bez otkrivanja njegovog identiteta.

Prema najavi, Crveni krst će preuzeti telo od Hamasa i prebaciti ga pripadnicima izraelskih odbrambenih snaga unutar Gaze, javlja Tajms of Izrael Nakon toga, telo će biti upućeno u izraelski forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije. (Tanjug)
