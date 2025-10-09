NBS: Za bezgotovinska plaćanja na pumpama NIS-a Dina kartica i IPS sistemi

Stav.life pre 1 sat  |  Tanjug
NBS: Za bezgotovinska plaćanja na pumpama NIS-a Dina kartica i IPS sistemi
Narodna banka Srbije je saopštila danas u vezi sa primenom sankcija kompaniji NIS i mogućnosti da inostrani kartični sistemi blokiraju plaćanja platnim karticama izdatim u okviru tih sistema na naplatnim mestima NIS-a da su građanima i privredi za bezgotovinska plaćanja na raspolaganju i dalje platni instrumenti NBS i to Dina platne kartica kao i instant instrumenti IPS Skeniraj i IPS Pokaži koji se nalaze na početnim ekranima aplikacija za mobilno bankarstvo
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o sankcijama? Oglasio se…

Ako vam odbiju karticu na pumpi, gorivo možete da platite na ova 3 načina! Šta građani treba da znaju o sankcijama? Oglasio se NIS

Blic pre 15 minuta
Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama

Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama

Blic pre 15 minuta
NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

N1 Info pre 1 sat
Poznato kako će se od danas plaćati na pumpama NIS-a

Poznato kako će se od danas plaćati na pumpama NIS-a

RTV pre 1 sat
Oglasio se NIS o sankcijama SAD Pojasnili način plaćanja goriva u slučaju prestanka rada određenih platnih kartica!

Oglasio se NIS o sankcijama SAD Pojasnili način plaćanja goriva u slučaju prestanka rada određenih platnih kartica!

Kurir pre 1 sat
Oglasila se NBS o plaćanju na pumpama NIS-a: Privredi i građanima na raspolaganju više sistema

Oglasila se NBS o plaćanju na pumpama NIS-a: Privredi i građanima na raspolaganju više sistema

Kurir pre 1 sat
NBS: Na NIS pumpama i dalje na raspolaganju Dina kartica, IPS Skeniraj i IPS Pokaži, biće i dodatnih pogodnosti

NBS: Na NIS pumpama i dalje na raspolaganju Dina kartica, IPS Skeniraj i IPS Pokaži, biće i dodatnih pogodnosti

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaDinaDina karticaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

Vučić o hrvatskoj ponudi za NIS: Hvala mnogo, evo mi smo zainteresovani da kupimo HEP

N1 Info pre 25 minuta
NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

NIS ostaje bez nafte iz Janafa: Hrvatska kompanija obustavlja saradnju sa Srbijom

Nova ekonomija pre 40 minuta
Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Američke sankcije NIS-u stupile na snagu: Mogu li one izazvati poremećaje u avio-saobraćaju u Srbiji?

Flynaissus pre 10 minuta
Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Vučić: Goriva će biti do Nove godine, nacionalizacija NIS-a je opcija, „ali poslednja opcija“

Nova ekonomija pre 50 minuta
Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Vučić: Primena američkih sankcija NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Beta pre 50 minuta