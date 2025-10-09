NBS: Za bezgotovinska plaćanja na pumpama NIS-a Dina kartica i IPS sistemi

Narodna banka Srbije je saopštila danas u vezi sa primenom sankcija kompaniji NIS i mogućnosti da inostrani kartični sistemi blokiraju plaćanja platnim karticama izdatim u okviru tih sistema na naplatnim mestima NIS-a da su građanima i privredi za bezgotovinska plaćanja na raspolaganju i dalje platni instrumenti NBS i to Dina platne kartica kao i instant instrumenti IPS Skeniraj i IPS Pokaži koji se nalaze na početnim ekranima aplikacija za mobilno bankarstvo