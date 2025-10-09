Grobari istakli transparent Čarliju Kirku: Ovo niko nije očekivao u Areni, a tu je i Nikola Jokić

Navijači Partizana napravili su spektakularnu atmosferu u Beogradskoj areni na meču trećeg kola Evrolige protiv Efesa, gde su na startu meča imali sjajnu koreografiju.

Potom su pesmom prozvali Turke, a ono što je zanimljivo, ispod jedne lože je mogao da se vidi transparent Čarliju Kirku, koji je nedavno ubijen u atentatu u Americi. Čarli Kirk je bio osnivač i predsednik organizacije "Turning Point USA", a ubijen je na jednoj tribini koju je organizovao 10. septembra. Nakon toga, isplivalo je da je svojevremeno Čarli Kirk igrao košarku za tim "Beli orlovi" iz Čikaga, u kojem su uglavnom bili Srbi, a zanimljivo je da mu je nadimak
