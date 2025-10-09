"Verovao sam da će se izboriti" Pevač slomljen zbog smrti Halida Bešlića: Otkrio šta mu je govorio

Pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 71. godini, a vest o njegovoj smrti potresla je mnoge.

Poznate ličnosti, kolege i prijatelji opraštaju se od legende narodne muzike, a sada se oglasio i voditelj i pevač Milan Mitrović. - Narodnu muziku sam zavoleo zbog Halida Bešlića, konkretno "Beograđanku". Zaista mi je jako žao, za tu bolest smo saznali iz medija, verovao sam da će se izboriti sa tim, ali nažalost nije - rekao je Milan. Milan je otkrio i zbog čega ga je baš ta pesma posebno privukla i da li je poznavao Halida lično. - Odrastao sam u malom mestu i