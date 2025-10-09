NIS: Nema razloga za paniku

Vesti online pre 12 minuta  |  B92 (A. S.)
NIS: Nema razloga za paniku

Direktorka Departmana za maloprodaju u kompaniji NIS Bojana Radojević obratila se jutros građanima nakon uvođenja sankcija.

– Želim da kažem da NIS kao odgovorna kompanija spremno je dočekala odluku o uvođenju sankcija i apspolutini prioritet u našem poslovanju jeste uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata i očuvanju energetske stabilnosti u zemlji – rekla je Radojević. Ona je dodala da su sve benzinske stanice stabdevene svim vrstama derivata i da ima dovoljne količine zaliha i sirove nafte za dalju proizvodnju. – Apelujem na građane da nema potrebe za
Ključne reči

naftanaftna industrija srbijevestiekonomijaSankcijesad

