Počela primena američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije

Iz kompanije Naftna industrija Srbije (NIS) obavestili su javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje, javlja N1. "Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje
