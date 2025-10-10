Uživo dronovi jure ka Ukrajini Brutalan napad na Donjeck, ima mrtvih i povređenih!

Alo pre 27 minuta
Uživo dronovi jure ka Ukrajini Brutalan napad na Donjeck, ima mrtvih i povređenih!

Rat u Ukrajini – 1.325. dan.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvestila je da je pokrenut proces za ponovno uspostavljanje spoljnog električnog napajanja ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da, dok se ne obnove dalekovodi do Zaporoške nuklearne elektrane, nema razloga za razgovor o njenom ponovnom pokretanju. BLOG UŽIVO Pratite najnovije VESTI SA FRONTA Veliki broj dronova juri ka Dnjepru, Kijevu i
RTV pre 1 sat
RTS pre 1 sat
Blic pre 5 sati
UkrajinaDonjeckKijevZaporožje

