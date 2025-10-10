Dobitnica Nobelove nagrade za mir nagradu posvetila narodu Venecuele i...Trampu

Dobitnica Nobelove nagrade za mir nagradu posvetila narodu Venecuele i...Trampu

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, koja je danas osvojila Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu za borbu protiv diktature u svojoj zemlji, takođe je delimično posvetila nagradu američkom predsedniku Donaldu Trampu.

"O, Bože... Nemam reči", rekla je Mačado u telefonskom razgovoru sa sekretarom tela koje dodeljuje nagradu, Kristijanom Bergom Harpvikenom. Nobelov komitet je objavio njenu reakciju na društvenim mrežama. "Hvala vam puno, ali se nadam da razumete da je ovo čitav pokret, ovo je dostignuće celog društva. Ja sam samo jedna osoba. Sigurno to ne zaslužujem", dodala je. Kasnije je napisala u objavi na platformi Iks na engleskom jeziku: "Posvećujem nagradu patnji naroda
