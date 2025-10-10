BBC vesti na srpskom

Ruski napadi ostavili veći deo Kijeva bez struje

Ruski raketni i napadi dronovima tokom noći između četvrtka i petka izazvali su nestanak struje u velikim delovima ukrajinske prestonice Kijeva.

BBC News pre 1 sat  |  Hari Sekulič -
Daleki snimak dalekovoda u plamenu tokom noći
Getty Images
Ukrajinski elektroenergetski objekti su poslednjih nedelja bili pod većim napadima

Ruski raketni i napadi dronovima tokom noći između četvrtka i petka izazvali su nestanak struje u velikim delovima ukrajinske prestonice Kijeva.

Devet ljudi je povređeno, dok su stanovnici istočnih okruga bili u mraku i suočili se sa prekidima u snabdevanju vodom, rekao je gradonačelnik grada Vitalij Kličko.

U međuvremenu, sedmogodišnje dete je poginulo u odvojenom ruskom napadu dronom u oblasti Zaporožje na jugoistoku zemlje, prema rečima ukrajinskog regionalnog šefa.

Moskva je poslednjih nedelja pojačala napade na energetska postrojenja, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da pokušava da „stvori haos i napravi psihološki pritisak“.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk izjavila je da je Rusija masovno napala objekte širom zemlje tokom noći u četvrtak, dodajući da ekipe za popravke rade na obnavljanju struje.

Pogođeni su energetska infrastruktura i stambene zgrade u Kijevu.

Pet od devet osoba povređenih u udarima na prestonicu prebačeno je u bolnicu, rekao je Kličko.

Ukrajinske državne službe za vanredne situacije objavile su snimke vatrogasaca koji gase požar u desetospratnoj zgradi.

Vatrogasna dizalica gasi požar u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine
Reuters
Ruske rakete pogodile stambene zgrade u Kijevu tokom noći

Ivan Fedorov, regionalni šef Zaporožja, rekao je da je grad bio pod intenzivnim napadima tokom noći.

Sedmogodišnje dete je poginulo, a još tri osobe su povređene.

Čitava Ukrajina je u pripravnosti zbog hipersoničnih raketnih napada Kinzal, koje je teže otkriti.

Zelenski je novinarima u četvrtak rekao da Rusija namerno pokušava da uništi energetsku mrežu zemlje, a napadi već ometaju postrojenja gasa.

Rekao je da se energetski radnici i vlasti spremaju za dalje napade.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.10.2025)

BBC News
Izraelska vlada odobrila dogovor sa Hamasom o prekidu vatre u Gazi

Izraelska vlada odobrila dogovor sa Hamasom o prekidu vatre u Gazi

BBC News pre 2 sata
Šta je svesna prisutnost i kako može da unapredi mentalno zdravlje

Šta je svesna prisutnost i kako može da unapredi mentalno zdravlje

BBC News pre 2 sata
Bouen: Postoje realne šanse za okončanje rata, ali on još nije završen

Bouen: Postoje realne šanse za okončanje rata, ali on još nije završen

BBC News pre 2 sata
Beskućništvo u Srbiji: 'Živim od danas do sutra, pa šta bude'

Beskućništvo u Srbiji: 'Živim od danas do sutra, pa šta bude'

BBC News pre 2 sata
Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

Nije samo Kijev: Pristižu izveštaji o masovnom ruskom udaru, balističke rakete vratile Ukrajinu u srednji vek

Nije samo Kijev: Pristižu izveštaji o masovnom ruskom udaru, balističke rakete vratile Ukrajinu u srednji vek

Pravda pre 6 minuta
Putinov pomoćnik: Rusija bi podržala da se Nobelova nagrada za mir dodeli Trampu

Putinov pomoćnik: Rusija bi podržala da se Nobelova nagrada za mir dodeli Trampu

Sputnik pre 6 minuta
Putinov savetnik otkriva da li bi Rusija podržala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Putinov savetnik otkriva da li bi Rusija podržala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

RTS pre 5 minuta
Uživo dronovi jure ka Ukrajini Brutalan napad na Donjeck, ima mrtvih i povređenih!

Uživo dronovi jure ka Ukrajini Brutalan napad na Donjeck, ima mrtvih i povređenih!

Alo pre 5 minuta
Ukrajinske vlasti: Sedmogodišnje dete poginulo u ruskim napadima, delovi Kijeva bez struje

Ukrajinske vlasti: Sedmogodišnje dete poginulo u ruskim napadima, delovi Kijeva bez struje

Beta pre 51 minuta
Danas se proglašava dobitnik Nobelove nagrade za mir, Tramp se nada nagradi

Danas se proglašava dobitnik Nobelove nagrade za mir, Tramp se nada nagradi

RTV pre 1 sat
Ruski napadi ostavili veći deo Kijeva bez struje

Ruski napadi ostavili veći deo Kijeva bez struje

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vitalij KličkoKijevZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Predsednik peruanskog parlamenta Hose Heri preuzeo dužnost šefa države

Predsednik peruanskog parlamenta Hose Heri preuzeo dužnost šefa države

N1 Info pre 15 minuta
(VIDEO) Izrelska vojska počela povlačenje trupa iz Pojasa Gaze

(VIDEO) Izrelska vojska počela povlačenje trupa iz Pojasa Gaze

N1 Info pre 6 minuta
Izrael još nije pristao na ove odredbe: Šta znamo a šta ne znamo o Trampovom mirovnom planu za Gazu?

Izrael još nije pristao na ove odredbe: Šta znamo a šta ne znamo o Trampovom mirovnom planu za Gazu?

Danas pre 1 minut
Davos na nizbrdici: Svetski ekonomski forum posle razvalašćivanja Klausa Švaba

Davos na nizbrdici: Svetski ekonomski forum posle razvalašćivanja Klausa Švaba

RTV pre 15 minuta
Peskov: Mirovni impuls sa sastanka u Enkoridžu nije izgubljen

Peskov: Mirovni impuls sa sastanka u Enkoridžu nije izgubljen

RTV pre 20 minuta