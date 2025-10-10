Ruski napadi ostavili veći deo Kijeva bez struje

BBC News pre 1 sat | Hari Sekulič -

Getty Images Ukrajinski elektroenergetski objekti su poslednjih nedelja bili pod većim napadima

Ruski raketni i napadi dronovima tokom noći između četvrtka i petka izazvali su nestanak struje u velikim delovima ukrajinske prestonice Kijeva.

Devet ljudi je povređeno, dok su stanovnici istočnih okruga bili u mraku i suočili se sa prekidima u snabdevanju vodom, rekao je gradonačelnik grada Vitalij Kličko.

U međuvremenu, sedmogodišnje dete je poginulo u odvojenom ruskom napadu dronom u oblasti Zaporožje na jugoistoku zemlje, prema rečima ukrajinskog regionalnog šefa.

Moskva je poslednjih nedelja pojačala napade na energetska postrojenja, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da pokušava da „stvori haos i napravi psihološki pritisak“.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk izjavila je da je Rusija masovno napala objekte širom zemlje tokom noći u četvrtak, dodajući da ekipe za popravke rade na obnavljanju struje.

Pogođeni su energetska infrastruktura i stambene zgrade u Kijevu.

Pet od devet osoba povređenih u udarima na prestonicu prebačeno je u bolnicu, rekao je Kličko.

Ukrajinske državne službe za vanredne situacije objavile su snimke vatrogasaca koji gase požar u desetospratnoj zgradi.

Reuters Ruske rakete pogodile stambene zgrade u Kijevu tokom noći

Ivan Fedorov, regionalni šef Zaporožja, rekao je da je grad bio pod intenzivnim napadima tokom noći.

Sedmogodišnje dete je poginulo, a još tri osobe su povređene.

Čitava Ukrajina je u pripravnosti zbog hipersoničnih raketnih napada Kinzal, koje je teže otkriti.

Zelenski je novinarima u četvrtak rekao da Rusija namerno pokušava da uništi energetsku mrežu zemlje, a napadi već ometaju postrojenja gasa.

Rekao je da se energetski radnici i vlasti spremaju za dalje napade.

