Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da su Izrael i Hamas pristali na prvu fazu njegovog plana za primirje u Gazi u 20 tačaka.

Prvobitni dogovor, saopšten u četvrtak, treba da dovede do oslobađanja svih preostalih izraelskih talaca i stotina palestinskih zatvorenika, povlačenja izraelskih snaga i ulaska humanitarne pomoći u Gazu.

Detalji i vremenski okvir još uvek nisu jasni u ovoj fazi.

U utorak je prošlo dve godine od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kom je poginulo oko 1.200 ljudi, a uhvaćen je 251 talac.

Ovaj sporazum samo je početna faza, dok mnogi detalji o onome šta će se dalje dešavati u Gazi i dalje moraju da se utvrde.

Ko će upravljati Gazom prema Trampovom planu?

Trampov plan predlaže da Gazom upravlja privremeni prelazni odbor palestinskih tehnokrata – koje će nadzirati „Odbor mira“, na čijem čelu i čiji predsedavajući će biti Donald Tramp, uz učešće bivšeg britanskog premijera Tonija Blera.

Upravljanje Pojasom će na kraju biti predato Palestinskoj upravi, jednom kad vlast bude „završila program reformi“, prema tekstu plana koji je objavio Trampov tim.

Hamas neće imati ulogu u vladanju Gazom, ni direktno niti indirektno.

Plan navodi da će članovima Hamasa biti ponuđeno pomilovanje ako budu pokazali posvećenost mirnoj koegzistenciji ili će im biti obezbeđen siguran prolaz do druge zemlje.

Anadolu via Getty Images Palestinci hodaju kroz ruševine u Gazi

Šta će to tačno značiti za stanovništvo Gaze?

Sporazum stupa na snagu 24 časa od odobrenja izraelskog kabineta, rekla je portparolka izraelske vlade u četvrtak.

Hju Lovet, viši saradnik za politiku pri ekspertskoj grupi Evropski savet za inostrane odnose (ECFR) u Londonu, kaže da, najprostije gledano, sporazum o primirju treba da znači da stanovnici Gaze „više ne strahuju za svoje živote“.

„Tri stvari – da neće biti ubijeni, da neće biti raseljeni i da neće gladovati – najvažnija su tri kriterijuma u ovom trenutku za stanovnike Gaze“, rekao je on za BBC njuz.

„Posle lične bezbednosti i jednom kad se ljudi vrate u domove, onda će oni, naravno, pažnju posvetiti tome kako mogu da obnove vlastite živote“, kaže Lovet.

Ljudi u Gazi raduju se ovoj vesti.

Džuma Ramadan Abu Amo, stanovnik Gaze, rekao je za Arapski servis BBC njuza: „Prva stvar koju ću uraditi jeste početi da uklanjam ruševine naše kuće da bi izvukao tela dede i bake.“

„Nakon toga ćemo početi ponovo da gradimo kuću.

„Uz Božju pomoć, obnovićemo čitavu Gazu i vratiće se bolja nego što je bila.“

U izraelskom vojnom odgovoru na napade od 7. oktobra uništena je većina zgrada i infrastrukture u Gazi.

U ratu je stradalo više od 67.000 Palestinaca, većinom civila – među njima i više od 18.000 dece – prema Ministarstvu zdravlja koje Hamas vodi u Gazi.

Ujedinjene nacije i druga međunarodna tela smatraju ovu statistiku pouzdanom.

Anadolu via Getty Images Pristup humanitarnoj pomoći postao je izuzetno težak za ljude u Gazi

Šta je sa humanitarnom pomoći?

Trampov plan u 20 tačaka obuhvata kasniju dozvolu slanja „pune pomoći“ u Pojas Gaze, gde su stručnjaci u avgustu potvrdili glad.

Plan navodi da količina treba da bude „dosledna s onim što je utvrđeno u sporazumu od 19. januara 2025. godine, kad je u pitanju humanitarna pomoć“.

Novinska agencija Rojters citirala je izraelske zvaničnike kako govore da će svakog dana biti isporučivana pošiljka u 600 kamiona.

Rojters je takođe naveo palestinski izvor koji kaže da će isprva dnevni minimum biti 400 kamiona, a da će se broj postepeno povećavati nakon toga.

Međutim, Lovet naglašava da mora da postoji bezbedno okruženje u kom će se proverene međunarodne humanitarne agencije osećati sigurno u radu sa snabdevanjem ljudi u Gazi humanitarnom pomoći.

Trampov plan ne definiše šta će se desiti sa kontroverznom Humanitarnim fondacijom u Gazi (GHF), koja je zamenila prethodni sistem raspodele hrane UN-a.

„Mislim da moramo da bude veoma nedvosmisleni oko toga da se bezbednosno okruženje značajno pogoršalo oko punktova za pomoć nakon neuspeha poslednjeg primirja“, rekao je Lovet za BBC.

Hoće li se sporazum održati?

Ovaj sporazum najveći je napredak viđen s obe strane od početka rata pre dve godine.

Ali mirovni plan Donalda Trampa u 20 tačaka zaista je samo okvir, izložen na svega nekoliko strana, naglašava dopisnik BBC-ja iz Jerusalima Tom Benet.

On kaže da i dalje postoje prepreke koje obe strane moraju da razreše.

U njih spada ključni izraelski zahtev da Hamas mora da se razoruža, baš kao i razmere izraelskog povlačenja i plan za to ko će vladati Gazom.

Lovet je za BBC rekao kako on misli da bi prva faza Trampovog plana mogla biti sprovedena, ali da je manje izvesno šta će se dešavati posle, u velikoj meri zbog izraelskih „crvenih linija“ koje ne mogu biti prekoračene.

„Netanjahu je rekao, čak i neposredno nakon konferencije za medije u Beloj kući, da neće biti potpunog povlačenja Izraela iz Gaze i da neće biti palestinske države“, rekao je on.

„To su očigledno dve ogromne prepreke u primeni ovog plana, zato što će biti teško održati palestinsku posvećenost planu ako se Izrael ne bude, u najskorije vreme, u potpunosti povukao iz Gaze“, dodao je.

Bloomberg via Getty Images Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsednik Tramp sastali su se u septembru 2025. godine

Kako je Tramp učestvovao?

Glavna razlika u ovim pokušajima da se postigne mir bilo je lično učešće predsednika Trampa, koji je izvršio pritisak ne samo na Hamas, već i na Izrael kako bi došlo do sporazuma, kaže BBC-jev novinar Hugo Bačega iz Jerusalima.

Uspešna primena sporazuma do kraja bilo bi najveće dostignuće Donalda Trampa u spoljnoj politici do sada.

On ne krije činjenicu da želi jednu od najpriznatijih nagrada za vlastiti trud, Nobelovu nagradu za mir, koja se dodeljuje u petak 10. oktobra.

„SAD uvek igraju veoma ključnu ulogu u izraelskoj ili bliskoistočnoj diplomatiji, ali naročito u izraelsko-palestinskoj diplomatiji, i imaju neprikosnovenu moć – makar u teoriji –koju mogu da iskoriste nad Izraelom. Mislim da je Tramp, zbog domaće politike i položaja, posebno dobro pozicioniran u tom pogledu“, kaže Lovet.

Očekuje se da će Tramp u narednim danima putovati u Egipat, gde njegovi pregovarači rade na sporazumu.

Bela kuća je saopštila da razmatra da on putuje u region u petak.

