Udruženje psihijatara: Oko 250.000 ljudi u Srbiji pati od depresije

Beta pre 37 minuta

Depresiju u Srbiji ima oko 250.000 ljudi, saopštilo je Udruženje psihijatara Srbije povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.

"Cilj Svetskog dana mentalnog zdravlja je da smanjimo stigmu i podstaknemo sve kojima je pomoć potrebna da je traže bez straha ili osude. Pozivamo sve da danas i svakog dana posvete pažnju svom mentalnom zdravlju, da podrže one kojima je potrebna pomoć i da zajedno gradimo društvo koje neguje razumevanje i empatiju", kazao je predsednik tog udruženja Čedo Miljević.

Dodao je da su prevencija, pravovremena dijagnoza i adekvatno lečenje ključni za smanjenje posledica depresije i drugih mentalnih poremećaja, kao i za očuvanje mentalnog zdravlja.

Najizraženiji simptomi depresije su gubitak osećanja zadovoljstva, osećanje tuge i neraspoloženja, beznadežnost, poremećaj spavanja i gubitak apetita.

"Dolazi do smanjenog funkcionisanja u svakodnevnim aktivnostima i na poslu, školi i fakultetu. Kvalitet života obolelih od depresije je značajno niži nego kod psihički zdravih osoba", piše u saopštenju.

Naveli su da je rizik od suicida kod osoba koje pate od depresije četiri puta veći u odnosu na opštu populaciju, a kod osoba sa teškim oblicima depresije verovatnoća suicida je čak 20 puta veća.

"Dve trećine osoba koje izvrše suicid patilo je od depresije. Troškovi društva su ogromni, smanjena produktivnost i odsustvovanje sa posla pogađaju ne samo obolele, već i članove njihovih porodica", naveli su iz Udruženja psihijatara Srbije.

Kazali su da je prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ulaganje u mentalno zdravlje ekonomski opravdano, a svaki dolar uložen u lečenje depresije i anksioznosti vraća se sa četiri dolara kroz bolje zdravlje i sposobnost za rad.

(beta/cmg)

10.10.2025