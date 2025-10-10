Naftna kriza u Srbiji: Koliku će cenu američkih sankcija NIS-u platiti građani? U "Jutru na Blic" saznajte: Šta nas čeka kada nestanu rezerve nafte

Blic pre 2 sata
Naftna kriza u Srbiji: Koliku će cenu američkih sankcija NIS-u platiti građani? U "Jutru na Blic" saznajte: Šta nas čeka kada…

Vučić zamolio Macuta i Anu Brnabić da ispune reformsku agendu EU, vlast treba da pokaže da nema strah od narodne volje; Sednica Skupštine Srbije: Ana Brnabić i Dragan Đilas u svađi oko zabrane SNS; Sve izvesnije ideološke kolone na izborima: Koliko lista će izaći vlasti na crtu? Gosti analize jutra Uroš Đokić, poslanik Narodnog pokreta Srbije i Sava Stambolić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke.

LOŠE VESTI ŠALJE I JANAF: NEMA VIŠE NAFTE ZA NIS Američke sankcije NIS-u stupile na snagu, Janaf obustavio isporuke sirove nafte. Zaliha ima do kraja godine, ali šta posle toga? Koliko dugo će država moći da održava normalno stanje na tržištu energenata i koliku će cenu sankcija platiti građani? Gosti „Jutra na Blic“ Stefan Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike i Nebojša Atanacković, preduzetnik i vlasnik benzinske stanice. PRIČE ŽENA
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Šta kažu Rusi nakon uvođenja sankcija NIS-u

Šta kažu Rusi nakon uvođenja sankcija NIS-u

Vreme pre 29 minuta
Nema razloga za paniku. Još. Kada može da dođe do nestašice goriva i poskupljenja

Nema razloga za paniku. Još. Kada može da dođe do nestašice goriva i poskupljenja

Nova pre 1 sat
Šta nosi maglovita budućnost NIS-a

Šta nosi maglovita budućnost NIS-a

Bloomberg Adria pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasSkupština SrbijeMinistarstvo rudarstva i energetikeSrpska napredna strankaSNSEUIzboriAna BrnabićnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Uvodi se novi sistem plaćanja u EU - jedan pogrešan korak i gubite novac

Uvodi se novi sistem plaćanja u EU - jedan pogrešan korak i gubite novac

Kamatica pre 9 minuta
Biznismen: Piksiju kredit od 2.000.000 evra od Alta banke

Biznismen: Piksiju kredit od 2.000.000 evra od Alta banke

Sport klub pre 4 minuta
Srbija troši milijarde na železnicu, a 11 meseci nije objavljen nijedan izveštaj o njenoj bezbednosti

Srbija troši milijarde na železnicu, a 11 meseci nije objavljen nijedan izveštaj o njenoj bezbednosti

N1 Info pre 9 minuta
Sijarto: Mađarski MOL povećava isporuke nafte Srbiji posle uvođenja sankcija NIS-u

Sijarto: Mađarski MOL povećava isporuke nafte Srbiji posle uvođenja sankcija NIS-u

Sputnik pre 9 minuta
Srbin otkriva sve mane najveće evropske ekonomije! Direktno iz Bundestaga obrazložio nedostatke koje Nemci imaju

Srbin otkriva sve mane najveće evropske ekonomije! Direktno iz Bundestaga obrazložio nedostatke koje Nemci imaju

Kurir pre 4 minuta