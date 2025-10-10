Šta nosi maglovita budućnost NIS-a

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) su stupile na snagu u četvrtak 9. oktobra, ali za sada nije jasno šta namerava ruska strana, koja je većinski vlasnik ove komanije.

Srpski zvaničnici uveravaju građane da zaliha energenata ima za narednih nekoliko meseci, a uslediće period neizvesnosti u vezi sa cenama goriva, mogućim nestašicama enegenata i sveopštim uticajem sankcija na srpsku privredu. NIS je jedina kompanija u Srbiji koja proizvodi naftu i gas, a sankcije dovode do obustave domaće proizvodnje. Promeniće se i način uvoza energenata, s obzirom na to da je Jadranski naftovod (Janaf), dosada glavni kanal za snabdevanje Srbije