Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

Tekst je ažuriran 10. oktobra 2025.

Posle meseci odlaganja, sankcije američkog Ministarstva finansija protiv Naftne industrije Srbije (NIS) stupile su na snagu 9. oktobra.

Iz Vašingtona su još u januaru najavili sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva u NIS-u, želeći da nanesu štetu kompanijama koje omogućavaju finansiranje rata u Ukrajini.

Da li će one Srbiji doneti nestašice i skok cena goriva?

Šta će biti sa NIS-om?

Kako će sankcije pogoditi srpsku privredu?

Na sva ova pitanja jasnih odgovora još nema.

Srpska naftna industrija bi mogla da „stane" pošto će snabdevanje sirovom naftom baržama i cisternama preko Dunava postati „nemoguće", rekao je za BBC na srpskom energetičar Miloš Zdravković početkom oktobra, kada je objavljeno prethodno odlaganje sankcija.

To ne znači da će automatski doći do nestašice goriva, iako bi cena sankcija mogla da postane dodatni teret po državu, smatra Zdravković.

„To bi stvorilo ogromnu rupu u budžetu, koji se značajno puni iz NIS-a", naglasio je Zdravković.

Jedna od najvećih posledica po NIS bi mogla da bude obustava uvoza nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF), koji je do sada bio jedina ruta kojom se dopremalo do rafinerije u Pančevu.

JANAF je obezbedio američku licencu za nastavak nesmetane isporuke do 15. oktobra, ali su 9. oktobra saopštili da se zbog sankcija NIS-u saradnja obustavlja.

Pre najave američkih sankcija, ovim putem je obezbeđivano čak 70 odsto dizela i 85 odsto benzina koji se potroše na domaćem tržištu, pisao je list Danas.

NIS je obezbedio „dovoljne zalihe" nafte za preradu u ovom trenutku, a benzinske stanice su „uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata", objavili su iz kompanije po stupanju sankcija na snagu.

Ta firma „nastavlja saradnju" sa američkim Ministarstvom finansija na zahtevu za uklanjanje sa liste sankcija ( SDN - Specially Designated Nationals ) , koji je podnela 14. marta, a dopunila 28. septembra tekuće godine, kažu.

Ali, uklanjanje sa te liste je „dugotrajan i kompleksan proces", upozoravaju.

„Sankcije su usmerene protiv Rusije, a ne protiv Srbije", rekli su iz američkog Stejt dipartmenta za televiziju Nova S.

„Podstičemo Srbiju da preduzme korake kako bi pronašla rešenje za preuzimanje kontrole nad svojim ključnim energetskim resursima“, dodali su.

Odluka Vašingtona je „potpuno politička" i „ovde nema ničega što se tiče ekonomije, energetike ili bilo čega drugog", rekao je Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Rusije u Beogradu.

„I naravno, nemamo nameru da okrenemo leđa Srbiji u ovakvoj situaciji", tvdi on.

Hoće li biti goriva i kolike su zalihe Srbije?

Ni na ovo pitanje nema jasnog odgovora.

Zalihe goriva u Srbiji su dovoljne za „šest do osam meseci" i nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte, rekao je ranije Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, za RTS.

Ali, mogle bi da potraju i „dva do tri meseca", procena je stručnjaka za energetiku Željka Markovića za RTS.

Srbija ima „male zalihe“ goriva i u slučaju sankcija „ne bi mogla dugo da izdrži“ sa njima, kaže Miloš Zdravković za BBC.

„Dovoljne su za nekoliko meseci", ocenjuje.

Peter Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova, najavio je da će više goriva i nafte iz Mađarske stići u Srbiju, ali veruje da to neće biti dovoljno da nadomesti količinu koja je dosad pristizala Jadranskim naftovodom.

„Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a", kazao je u poruci preko Instagrama, prenosi RTS.

Vlasnici benzinskih stanica će u slučaju sankcija povećati nabavku goriva iz uvoza „preko uobičajenih količina“, rekao je Srđan Knežević, vlasnik lanca benzinskih pumpi Knez Petrol koji polovinu derivata nabavlja od NIS-a, za agenciju Beta.

„Mislim da će goriva biti dovoljno do kraja godine, ali posle toga, posmatrano za duži period, biće, verovatno, prilično neizvesno i napeto", rekla je Jelena Radun, suvlasnica lanca benzinskih pumpi Radun Avia za agenciju Beta.

Najveći problem bi mogao da bude nedostatak skladišnih i lučkih kapaciteta domaćih uvoznika nafte, dodaje.

Najveći udeo u NIS-u ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma (44,9 odsto), zatim povezana kompanija sa Gaspromom - Intelidžens iz Sankt Peterburga 11,3 odsto, a država Srbija 29,9 odsto

Hoće li skočiti cene?

„Jake skokove cena ne treba očekivati, čak i ako bude sankcija", izjavio je vlasnik kompanije Knez Petrol agenciji Beta 29. septembra.

Trgovci u Srbiji bi morali da dobavljaju gorivo iz inostranstva, ukoliko NIS ostane bez nafte za preradu u rafineriji u Pančevu.

„Naravno, u tom slučaju bi transport i svi ostali troškovi uticali da cena dugoročno bude viša", rekao je Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku.

Veći deo tog tereta bi verovatno pao na državu, a manji na direktne potrošače, makar u početku.

„Država bi verovatno morala da smanji akcize kako bi održala i ovako visoke cene, što bi bio dodatni problem - em gubi zbog toga što ne radi NIS, em gubi na akcizama", objašnjava.

Ali, ukoliko dođe do povećanja cena goriva, to bi „indirektno sigurno moglo da pokrene inflatorni lanac", smatra Zdravković.

Kako će se plaćati gorivo na pumpama?

I ako goriva bude, moglo bi da bude problema u načinu plaćanja na pumpama.

Iz NIS-a je 9. oktobra objavljeno i uputstvo kako će ubuduće biti moguće plaćanje goriva na pumpama ako prestane funkcionisanje inostranih platnih kartica (Master kard, Viza).

U tom slučaju, plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom Dina karticom, gotovinom, kao i aplikacijom IPS, saopšteno je iz NIS-a

„Korišćenje i plaćanje karticama preko aplikacije 'Sa nama na putu', Agro (za poljoprivrednike) i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida.

„I za veleprodaju je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce.

„Platne kartice korporativnih kupaca funkcionišu nesmetano", piše u saopštenju NIS-a.

Očekuje se da će usled sankcija brojne banke odustati od saradnje sa NIS-om, rekao je ranije Goran Radosavljević, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS), za televiziju Nova S.

Ako banke ne budu želele da sarađuju sa energetskom kompanijom, „to neće uticati na lične tekuće račune" zaposlenih i potrošača, uveravao je Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, krajem septembra.

„U slučaju prekida saradnje određenih banaka i kompanija iz finansijskog sektora sa našom kompanijom u narednom periodu, pripremljena su alternativna rešenja za plaćanje na našim benzinskim stanicama", poručio je on u pismu zaposlenima, preneo je RTS.

Kako bi sankcije uticale na poslovanje NIS-a?

Rafinerija nafte u Pančevu je glavno postrojenje za preradu naftnih derivata u Srbiji

Srbija će u slučaju sankcija imati dovoljno alternativa za nabavku nafte i goriva, kaže Miloš Zdravković.

„Ali, nafta ne bi bila prerađena kod nas, u rafineriji u Pančevu, već bismo uvozili gotove derivate, na primer iz Austrije ili Mađarske", dodaje.

Iz NIS-a poručuju da će prioriteti ostaju „redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih".

Stručnjaci iz Privredne komore Srbije (PKS) „nisu bili u mogućnosti da odgovore“ na pitanja BBC-ja o uticaju sankcija na poslovanje kompanija koje se bave trgovinom i preradom naftnih derivata u Srbiji, kao i o sveobuhvatnim efektima na privredu.

NIS bi usled sankcija mogao da bude prinuđen da prebaci platni promet u Poštansku štedionicu, kao jedinu banku u državnom vlasništvu, u slučaju da privatne banke odustanu od saradnje zbog straha od sankcija, rekao je Vladimir Vasić, bankar i finansijski savetnik, za Radio Slobodnu Evropu

One bi mogle i da povećaju troškove poslovanja NIS-a, dodao je.

„Neko te troškove mora da plati, zna se ko će to biti - građani", smatra Vasić.

