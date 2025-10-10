Američke sankcije NIS-u: uticaj na snabdevanje, cene i reakcije u Srbiji

Američke sankcije NIS-u: uticaj na snabdevanje, cene i reakcije u Srbiji

Sankcije NIS-u stupile su na snagu, izazivajući zabrinutost za snabdevanje i cene goriva, dok vlast i stručnjaci uveravaju da nestašica neće biti u kratkom roku.

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu 9. oktobra, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih nestašica i rasta cena goriva. Predsednik Vučić i zvaničnici tvrde da zaliha ima dovoljno za nekoliko meseci, a rafinerija u Pančevu može raditi do 1. novembra bez dotoka nove sirove nafte. Forbes Dnevnik Biznis.rs

Stručnjaci ističu da sankcije nisu sankcije UN, već američke, i da neće izazvati kolaps, ali će zahtevati nove poslovne modele i uticaće na cenu goriva, koja će najverovatnije stizati iz Mađarske. Sindikat NIS-a uverava da nestašica neće biti, ali građani će se suočiti sa promenama u plaćanju goriva i mogućim poskupljenjima. N1 Info Vreme Novi magazin

Snabdevanje je trenutno uredno, ali su obustavljene isporuke preko JANAF-a, što dodatno komplikuje situaciju. Cena evrodizela i benzina je u padu za dinar po litru u narednoj sedmici, ali postoji neizvesnost u dužem periodu. RTS Ekapija Telegraf

