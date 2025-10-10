Nemačka tajno obučavala ruske vojnike: Specijalno izgrađeni mini-gradovi i sistem simulatora dvoboja omogućili "borbu" bez upotrebe bojeve municije

Nemačka je obučavala ruske vojnike modernim borbenim taktikama i isporučivala tehnologiju za centre za obuku planirane za raspoređivanje u Rusiji pre aneksije Krima, piše Špigel.

Čak i pre aneksije Krima, nemački vojni instruktori su obučavali Ruse modernim borbenim tehnikama, a kompanija za proizvodnju oružja Rajnmetal mogla je da računa na višemilionski ugovor sa Moskvom, navodi nemački dnevnik. Centar za borbenu obuku u Altmarku, koji je osnovao Bundesver nakon povlačenja sovjetskih trupa, služio je kao model za ruske vojne vežbe. Specijalno izgrađeni mini-gradovi, laserski simulatori i sistem simulatora dvoboja omogućili su simulaciju