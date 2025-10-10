Započet proces vraćanja strujnog napajanja za ukrajinsku nuklearku Zaporožje: Grosi otkrio detalje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je pokrenut proces za ponovno uspostavljanje spoljnog električnog napajanja ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, nakon intenzivnih kontakata sa ruskom i ukrajinskom stranom prethodnih nedelja.

Kako je naveo direktor IAEA Rafael Grosi na u objavi na društvenoj mreži Iks - nakon intenzivnih konsultacija, započet je proces ponovnog povezivanja elektrane na spoljno napajanje preko dalekovoda Dnjeprovska i Ferosplavna-1 - preneo je Rojters. Do gubitka struje van lokacije došlo je usled vojnog sukoba u tom području, što je izazvalo zabrinutost zbog bezbednosti najveće nuklearne elektrane u Evropi. (Tanjug)