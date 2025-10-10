Bogdanović ponovo u problemu! Povreda, a tek što se vratio na parket sa bolnom grimasom napustio teren (video)

Dnevnik pre 25 minuta
Bogdanović ponovo u problemu! Povreda, a tek što se vratio na parket sa bolnom grimasom napustio teren (video)

Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije, ponovo se povredio, i to u svom prvom nastupu nakon duže pauze.

Razlog kratkog zadržavanja na terenu je nova povreda iskusnog beka. Bogdanović je uz bolnu grimasu napustio teren, dok se držao za donji deo leđa. Iskusni bek, koji se ovog leta pridružio Klipersima, odigrao je svega dva minuta u predsezonskom meču protiv kineskog Gvangdžoua, pre nego što je morao da napusti igru zbog nove povrede. Za kratko vreme na terenu zabeležio je jednu asistenciju, ali su svi planovi o povratku u pun ritam sada dovedeni u pitanje. Klipersi
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Bogdanović povredio leđa na povratku na teren posle pauze

Bogdanović povredio leđa na povratku na teren posle pauze

RTV pre 4 minuta
Bogdan se vratio i možda opet povredio

Bogdan se vratio i možda opet povredio

RTS pre 10 minuta
Napustio meč zbog bolova: Bogdan igrao svega dva minuta u meču protiv bivšeg centra Partizana!

Napustio meč zbog bolova: Bogdan igrao svega dva minuta u meču protiv bivšeg centra Partizana!

Hot sport pre 10 minuta
Bogdan Bogdanović ponovo povređen?

Bogdan Bogdanović ponovo povređen?

Sportske.net pre 4 minuta
Bogdanović se vratio na parket i opet povredio VIDEO

Bogdanović se vratio na parket i opet povredio VIDEO

B92 pre 0 minuta
Bogdan Bogdanović se vratio na teren, ali se ubrzo ponovo povredio?

Bogdan Bogdanović se vratio na teren, ali se ubrzo ponovo povredio?

Danas pre 20 minuta
Nova povreda? Bogdan na povratku igrao samo dva minuta

Nova povreda? Bogdan na povratku igrao samo dva minuta

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Bogdanović povredio leđa na povratku na teren posle pauze

Bogdanović povredio leđa na povratku na teren posle pauze

RTV pre 4 minuta
Bogdan se vratio i možda opet povredio

Bogdan se vratio i možda opet povredio

RTS pre 10 minuta
Napustio meč zbog bolova: Bogdan igrao svega dva minuta u meču protiv bivšeg centra Partizana!

Napustio meč zbog bolova: Bogdan igrao svega dva minuta u meču protiv bivšeg centra Partizana!

Hot sport pre 10 minuta
Zajedno sa Miškom Ražnatovićem i Lebronom: Novak postaje deo globalnog projekta!

Zajedno sa Miškom Ražnatovićem i Lebronom: Novak postaje deo globalnog projekta!

Hot sport pre 4 minuta
Obradović zadovoljan posle Efesa

Obradović zadovoljan posle Efesa

Vesti online pre 10 minuta