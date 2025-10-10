Bogdanović ponovo u problemu! Povreda, a tek što se vratio na parket sa bolnom grimasom napustio teren (video)

Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije, ponovo se povredio, i to u svom prvom nastupu nakon duže pauze.

Razlog kratkog zadržavanja na terenu je nova povreda iskusnog beka. Bogdanović je uz bolnu grimasu napustio teren, dok se držao za donji deo leđa. Iskusni bek, koji se ovog leta pridružio Klipersima, odigrao je svega dva minuta u predsezonskom meču protiv kineskog Gvangdžoua, pre nego što je morao da napusti igru zbog nove povrede. Za kratko vreme na terenu zabeležio je jednu asistenciju, ali su svi planovi o povratku u pun ritam sada dovedeni u pitanje. Klipersi