Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar
Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 17. oktobra.
Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 17. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 194 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 178 dinara za litar. Cena evrodizela prošle nedelje iznosila je 195 dinara po litru, a benzina 179 dinar po litru. Vlada Srbije donela je uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Isto