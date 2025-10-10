Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

In medija pre 34 minuta
Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 17. oktobra.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 17. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 194 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 178 dinara za litar. Cena evrodizela prošle nedelje iznosila je 195 dinara po litru, a benzina 179 dinar po litru. Vlada Srbije donela je uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Isto
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

BBC News pre 9 minuta
Gorivo jeftinije dinar po litru

Gorivo jeftinije dinar po litru

Radio sto plus pre 1 sat
Ovo su nove cene goriva u Srbiji nakon američkih sankcija nisu-u

Ovo su nove cene goriva u Srbiji nakon američkih sankcija nisu-u

Pravda pre 1 sat
Objavljene cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel u narednih sedam dana

Objavljene cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel u narednih sedam dana

Euronews pre 1 sat
Benzin i dizel do sledećeg petka jeftiniji za po jedan dinar po litru

Benzin i dizel do sledećeg petka jeftiniji za po jedan dinar po litru

Pressek pre 54 minuta
Jeftiniji dizel i benzin

Jeftiniji dizel i benzin

Vesti online pre 1 sat
Nove cene goriva: Benzin i dizel jeftiniji za dinar, litar benzina 178 RSD

Nove cene goriva: Benzin i dizel jeftiniji za dinar, litar benzina 178 RSD

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVVlada Srbijenove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

BBC News pre 9 minuta
Moldavija ograničila uvoz šećera iz Srbije

Moldavija ograničila uvoz šećera iz Srbije

Radio 021 pre 34 minuta
Novu luskuznu limuzinu od 35.000 evra kupuje Gradska uprava Pirota

Novu luskuznu limuzinu od 35.000 evra kupuje Gradska uprava Pirota

Južne vesti pre 34 minuta
Na listi 100 najuspešnijih EPS na prvom mestu, NIS na drugom

Na listi 100 najuspešnijih EPS na prvom mestu, NIS na drugom

RTV pre 39 minuta
Ministarstvo poljoprivrede sprovodi obuke za bezbednu primenu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede sprovodi obuke za bezbednu primenu pesticida

RTV pre 9 minuta