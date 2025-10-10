CIK Kosova ipak akreditovala medije na srpskom za predstojeće izbore

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) je na današnjoj sednici odlučila da akredituje 28 lokalnih i međunarodnih medijskih kuća za praćenje predstojećih lokalnih izbora za gradonačelnike i odbornike skupština opština.

Među akreditovanima su RTV Puls, Radio Kontakt Plus, TV Most, TV Gračanica, Radio Kim, Radio KM, GračanicaOnline, Alternativna, TV Herc, Medija centar Čaglavica, kao i medijske kuće iz centralne Srbije, poput Radio-televizije Srbije, agencije Tanjug, Prve TV, Nova.rs, Kurir televizije, Danasa, RTV Vojvodina, Video plus, Nina medija klipping, Insajdera, kao i mađarska državna televizija MTVA. Na jučerašnjoj sednici CIK je odbio da akredituje skoro sve prijave za