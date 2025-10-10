Izbori na Kosovu: Naknadno odobrena akreditacija srpskih medija

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) tek naknadno je odobrila akreditaciju za lokalne izbore srpskim medijima iz Beograda i sa Kosova

Tri dana pred lokalne izbore Centralna izborna komisija Kosova (CIK) odbila je akreditaciju svim srpskim medijima i iz Beograda i sa Kosova. Između ostalog nisu akreditovani: RTS, RTV, Tanjug, Nova.rs, Danas, Alternativna, Kontakt plus, Radio KiM, Kosovo online i drugi. Ipak, naknadnom odlukom, u petak, 10. oktobra, je akreditovano još lokalnih i međunarodnih medija među kojima su i srpski – samo dan i po pred izbore. Zašto srpski mediji nisu akreditovani kada i