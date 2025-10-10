CIK Kosova akreditovao 28 lokalnih i međunarodnih medija za predstojeće izbore

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
CIK Kosova akreditovao 28 lokalnih i međunarodnih medija za predstojeće izbore

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) je na današnjoj sednici odlučila da akredituje 28 lokalnih i međunarodnih medijskih kuća za praćenje predstojećih lokalnih izbora za gradonačelnike i odbornike skupština opština koji se održavaju u nedelju, 12. oktobra

Među akreditovanima su RTV Puls, Radio Kontakt Plus, TV Most, TV Gračanica, Radio Kim, Radio KM, GračanicaOnline, Alternativna, TV Herc, Medija centar Čaglavica, Radio-televizija Srbije, agencija Tanjug, Prva TV, Nova.rs, Kurir televizija, Danas, RTV Vojvodina, Video plus, Nina medija klipping, Insajder kao i mađarska državna televizija MTVA. Na jučerašnjoj sednici CIK je odbio da akredituje skoro sve prijave za akreditaciju medija koji izveštavaju na srpskom
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Izborna komisija Kosova povukla raniju odluku i akreditovala medije koji izveštavaju na srpskom jeziku

Izborna komisija Kosova povukla raniju odluku i akreditovala medije koji izveštavaju na srpskom jeziku

Slobodna Evropa pre 1 sat
SafeJournalists mreža i partneri MFRR platforme traže od Centralne izborne komisije Kosova da preispita odluku o…

SafeJournalists mreža i partneri MFRR platforme traže od Centralne izborne komisije Kosova da preispita odluku o neakreditovanju medija za izbore 12. oktobra

Jug press pre 1 sat
CIK doneo novu odluku: Akreditovano 28 medijskih kuća za praćenje lokalnih izbora na Kosovu

CIK doneo novu odluku: Akreditovano 28 medijskih kuća za praćenje lokalnih izbora na Kosovu

Jug press pre 1 sat
CIK akreditovala 28 medijskih kuća za praćenje izbora na KiM, među njima i RTS

CIK akreditovala 28 medijskih kuća za praćenje izbora na KiM, među njima i RTS

RTS pre 1 sat
CIK u Prištini odobrio akreditacije 28 medija za praćenje lokalnih izbora, među njima i RTV

CIK u Prištini odobrio akreditacije 28 medija za praćenje lokalnih izbora, među njima i RTV

RTV pre 2 sata
Izbori na Kosovu: Naknadno odobrena akreditacija srpskih medija

Izbori na Kosovu: Naknadno odobrena akreditacija srpskih medija

Vreme pre 1 sat
CIK Kosova promenio odluku: Akreditovani mediji na srpskom jeziku za praćenje izbora

CIK Kosova promenio odluku: Akreditovani mediji na srpskom jeziku za praćenje izbora

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVojvodinaGračanicaTanjugMedija centarInsajderIzboriMađarska

Balkan, najnovije vesti »

(Foto,video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve…

(Foto,video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

Blic pre 19 minuta
Užas u Podgorici: Dete (1) palo sa četvrtog sprata zgrade!

Užas u Podgorici: Dete (1) palo sa četvrtog sprata zgrade!

Kurir pre 20 minuta
Beba pala sa 4. sprata zgrade: Horor u Podgorici

Beba pala sa 4. sprata zgrade: Horor u Podgorici

Mondo pre 44 minuta
Užas u Podgorici: Beba pala sa četvrtog sprata zgrade

Užas u Podgorici: Beba pala sa četvrtog sprata zgrade

Alo pre 45 minuta
Beba pala sa četvrtog sprata zgrade: Horor u Podgorici

Beba pala sa četvrtog sprata zgrade: Horor u Podgorici

Telegraf pre 54 minuta