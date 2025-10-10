CIK Kosova akreditovao 28 lokalnih i međunarodnih medija za predstojeće izbore

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) je na današnjoj sednici odlučila da akredituje 28 lokalnih i međunarodnih medijskih kuća za praćenje predstojećih lokalnih izbora za gradonačelnike i odbornike skupština opština koji se održavaju u nedelju, 12. oktobra

Među akreditovanima su RTV Puls, Radio Kontakt Plus, TV Most, TV Gračanica, Radio Kim, Radio KM, GračanicaOnline, Alternativna, TV Herc, Medija centar Čaglavica, Radio-televizija Srbije, agencija Tanjug, Prva TV, Nova.rs, Kurir televizija, Danas, RTV Vojvodina, Video plus, Nina medija klipping, Insajder kao i mađarska državna televizija MTVA. Na jučerašnjoj sednici CIK je odbio da akredituje skoro sve prijave za akreditaciju medija koji izveštavaju na srpskom